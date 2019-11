Grenzach-Wyhlen Neue Route für den Fasnachtsumzug

Jetzt plötzlich geht es Schlag auf Schlag. Die Entscheidung ist nämlich bereits getroffen, wie aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes von gestern Vormittag hervorgeht. Demnach müssen sich die Grenzacher und Wyhlener Narren ruck, zuck neue Wege suchen und künftig woanders als auf der B 34 paradieren. Die Behörde schreibt, dass „unter Beachtung geltenden Rechts sowie in Bezug auf verkehrspolizeiliche Maßnahmen (...) eine Änderung der bisherigen Routenführung in Grenzach-Wyhlen erforderlich“ sei. In Abstimmung zwischen Gemeinde, Narrenzünften und Verkehrsbehörde werde in Kürze eine neue Streckenführung erstellt und anschließend kommuniziert, heißt es weiter.

Offenbar haben die Grenzacher Narren am ölfde Ölfde also nicht nur den Dängeligeist aufgeweckt, sondern auch die in die „Umzugsfrage“ involvierten Stellen. Vorauseilend nennt das Landratsamt „interne Abstimmungsschwierigkeiten der beteiligten Behörden“ als Grund dafür, weshalb man die Zünfte erst „Anfang November“ über die „Absage zur Nutzung“ der Bundesstraße informiert habe. Das Landratsamt entschuldigt sich ausdrücklich dafür.

Weiter schreibt die Lörracher Behörde: „Im Bewusstsein der Schwierigkeiten, die hierdurch in der Planung für die Narrenzünfte und die unterstützende Gemeinde entstehen, sichert das Landratsamt die Unterstützung in der Streckenentwicklung und die beschleunigte Bearbeitung der geänderten Anträge zu.“ Man werde die neue Streckenführung für die Fasnächtler im Detail und „zeitnah“ klären.

Bereits in den Vorjahren waren vergleichbare Fasnachtsveranstaltungen auf Bundes- und Landesstraßen – unter anderem in Maulburg, Zell und Schönau – überprüft und danach der jeweilige Streckenverlauf verändert worden.

Dass das Landratsamt erst jetzt im Herbst mit einer Entscheidung contra B 34 um die Ecke kommt, ärgert Bürgermeister Tobias Benz außerordentlich, wie am Redaktionstelefon zu hören ist. Denn beide Zünfte hätten nach Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung im Juli den Antrag gestellt, die Fasnachtsumzüge weiterhin auf beziehungsweise über die B 34 führen zu dürfen. „Und dieser Entscheid hat jetzt ganze vier Monate gedauert“, schimpft Benz. „Eine neue Strecke bedeutet Aufwand, und auch ein neues Konzept braucht seine Zeit.“

Gleiche Situation wie im Wiesental

Er will sich nach eigenem Bekunden erst einmal zurückhalten und abwarten, wie sich die Narren aus beiden Ortsteilen in der Sache positionieren. „Die Narrenzünfte sollen intern klären, ob sie den Entscheid des Landratsamtes akzeptieren oder dagegen Front machen wollen. Ich als Bürgermeister werde mich dann dafür einsetzen, was die Zünfte wollen – notfalls bis rauf zur Spitze der Behörde.“

Kritisch merkt der Bürgermeister an, dass das Landratsamt aus seiner Sicht überhaupt nicht differenziere zwischen den beiden großen Umzügen und kleineren Aktionen wie an Hemliglunki, „wo die Bundesstraße nur kurz überquert wird“. Er verweist auf Orte wie Zell, Schönau und Maulburg, wo man „Teilkompromisse“ erzielt habe. Benz: „Außerdem muss man bedenken, dass sich die Situation wieder komplett verändert, wenn in rund vier Jahren die neue Umgehungsstraße eröffnet wird.“ Dann ist eine Herabstufung der bisherigen B 34-Ortsdurchfahrt vorgesehen.