Grenzach-Wyhlen: Neue Selbsthilfegruppe nimmt Betroffene in Blick

Gesucht werden weitere Teilnehmerinnen aus dem Landkreis Lörrach, heißt es in einer Mitteilung. Im Fokus stehen der Austausch und die Unterstützung untereinander. Geplant ist ein erstes Treffen in Rheinfelden oder Grenzach-Wyhlen, sobald sich eine Gruppe interessierter Personen gefunden hat, heißt es in der Mitteilung weiter.