Grenzach-Wyhlen: Neue Vorsitzende beim Schwarzwaldverein

Rückblick: In seinem Jahresbericht für 2024 erinnerte Peter Rhein an die Bewirtung am 1. Mai an der Forsthütte oder der Hock mit befreundeten Nachbar-Gruppen des Schwarzwaldvereins. Sieben Radwanderungen fanden statt, an denen 60 Personen teilnahmen, im Durchschnitt waren sie jeweils 67 Kilometer lang. In ihrem letzte Bericht als Wanderleiterin fasste Annette Rhein die Wanderungen im Vorjahr zusammen. Zu 32 Touren fanden sich 646 Teilnehmer zusammen. Neu hinzu kamen im vorigen Jahr erstmals die neue Abendwanderungen. Zum Abschluss des Arbeitstages bot der Verein kurze Touren von vier bis sechs Kilometer Länge in der unmittelbaren Umgebung an. Die Resonanz darauf ist sehr hoch, solche kurze Strecken von etwa 90 Minuten wird es in diesem Jahr von April bis September monatlich einmal geben.

Der hiesige Schwarzwaldverein kümmerte sich aber auch um die Instandhaltung des Wegenetzes. Zahlreiche Mitglieder waren mit erheblichem Zeitaufwand daran beteiligt, auch unter teilweise schwierigen Bedingten hielten sie die Wege an sich aber auch die Markierungen in Ordnung. Mehr als 300 Stunden wandten sie dafür auf. So wurden unter anderem 106 Rautenschilder und acht Wegweiserblätter ausgetauscht. Schnell reagiert haben sie mit der Markierung einer Umleitungsstrecke, als wegen Windbruchs das Plateau auf dem Hornfelsen zeitweilig gesperrt werden musste.