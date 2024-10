Francesc Simó (51), Leiter Operations am BASF-Standort Grenzach, ist damit alleiniger Geschäftsführer der BASF Grenzach GmbH. In den mehr als 17 Jahren seiner Tätigkeit in Grenzach habe George Basrawi maßgeblich zur Weiterentwicklung und Stärkung des Standortes beigetragen. Die BASF in Grenzach konnte in dieser Zeit neu ausgerichtet und zu einem globalen Kompetenzzentrum für UV-Filter ausgebaut werden, schreibt das Unternehmen. Francesc Simó hat während seiner über 25-jährigen Tätigkeit für BASF internationale Erfahrungen in den Bereichen Produktion, Technologie, Controlling und Projektmanagement gesammelt. Nach dem Studium der Chemie trat er 1998 in die BASF ein. Zunächst arbeitete er als Betriebsleiter in verschiedenen Produktionsanlagen in Tarragona. Danach war er für das Performance Management der europäischen Pflanzenschutzmittelproduktion in Limburgerhof verantwortlich. Er leitete das Abfüll- und Verpackungszentrum für Pflanzenschutzmittel in Ludwigshafen sowie ein Investitionsprojekt in den USA. 2017 baute er die Standortentwicklungsgruppe in Düsseldorf mit auf. Seit August 2020 leitet Simó den Bereich Operations am BASF-Standort Grenzach. BASF Grenzach GmbH. Hier entwickelt und produziert die BASF laut Mitteilung Inhaltsstoffe für die Kosmetik- und Körperpflegeindustrie. Hier befindet sich das BASF-Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Produktion von innovativen UV-Filtern für Sonnenschutzprodukte und Kosmetika. Daneben betreibt die BASF am Standort die globale Entwicklung und den Technischen Service für antimikrobielle Wirkstoffe.