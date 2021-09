Grenzach-Wyhlen „Neues Herz“ für den Campus

Insgesamt hat Roche am Standort 80 Millionen Euro in die Hand genommen, neben 60 Millionen Euro für das FRITZ wurden 20 Millionen Euro in die technische Ertüchtigung der Gebäude sowie in die Gestaltung der Freigelände investiert: „Wir wollen den Campus grüner machen“, sagte Pfundner.

Ein Grußwort der Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Krauth wurde per Video eingespielt. Sie bezeichnete die Gesundheitsindustrie neben dem Auto als Leitindustrie für Baden-Württemberg. Der Neubau sei ein klares Bekenntnis zum Standort.

Dass das neue Gebäude den Namen seines Urgroßvaters trägt, berühre ihn sehr, betonte André Hoffmann. Er sagte, es sei die Maxime von Roche, „Grenzen zu überwinden und Neues für die Zukunft zu schaffen“.

Er machte zudem deutlich, dass das Familienunternehmen nicht nach kurzfristigem Gewinn strebe: „Wir wollen ein Unternehmen führen, dass eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht.“ Grenzach sei ein Ort mit dem Roche historisch eng verbunden sei. Die deutsche Niederlassung, die nur ein Jahr nach der Gründung in Basel 1887 eingetragen wurde, spiele eine zentrale Rolle innerhalb des Konzerns. Auch erneuerte Hoffmann das Bekenntnis von Roche zur Nachhaltigkeit, so sei die Sanierung der Altlast der Keßlergrube zu einem Vorzeigeprojekt in der Altlastensanierungen für ganz Deutschland geworden.

Bürgermeister Benz sprach von einem tollen Ergebnis, das mit der Realisierung des FRITZ erreicht worden sei und gratulierte zum Mut, diese kreative Vision auch umzusetzen. „Wir sind stolz darauf, nicht nur Standort sondern auch mit Keimzelle von Roche zu sein“, fuhr Benz fort, der das neue Projekt als einen „beeindruckenden Leuchtturm, der Maßstäbe setzt“.

Benz lobte zudem die nachhaltige Sanierung der Keßlergrube, was sich positiv auf die gesamte Region auswirke. Roche habe mit dem „FRITZ“ einen städtebaulichen Akzent gesetzt, und er sei sicher, dass die Gemeinde mit dem Projekt der „Neuen Mitte Grenzach“ einen Gegenpol setze, so dass sich beide Projekte gegenseitig befruchten.

Pfundner hatte zuvor die Öffnung des Geländes – „150 Meter Zaun sind weg“ – als Signal an die Gemeinde bezeichnet. Architekt Emanuel Christ erläuterte die Gedanken zur Gebäudearchitektur: „Manche würden sagen, es ist einfach eine Box, aber es ist eine Magic Box“.