Grenzach-Wyhlen Neues kreatives Herz der Roche

Den geplanten Stellenabbau in Höhe von rund zehn Prozent am Standort Grenzach wollte Hagen Pfundner im Online-Mediengespräch jedoch nicht öffentlich diskutieren. Er verwies lediglich auf ein internes Papier, das an die Öffentlichkeit gelangt war. Ausführlicher erläuterte er jedoch, warum es überhaupt zu einem Stellenabbau kommen muss. Dafür verantwortlich machte er substanzielle Veränderungen in der Arbeitswelt, Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, die auch sichtbar werden ließen, was alles digital möglich ist. Insgesamt gehe es um das Feststellen von Effizienzgewinnen, um andererseits noch intensiver in Forschung und Entwicklung investieren zu können. Wichtig sei vor allem, so Hagen Pfundner, auch in der Nach-Corona-Zeit personell optimal aufgestellt zu sein.

Multifunktionsgebäude „Fritz“

Hinsichtlich der Standortentwicklung in Grenzach-Wyhlen hat das Unternehmen im Jahr 2020 24 Millionen Euro von insgesamt 80 Millionen investiert. Dazu zählen der Neubau des Multifunktionsgebäudes „Fritz“, die Neu- und Umgestaltung der Campus-Infrastruktur sowie der Bau der neuen Energiezentrale.

Fertiggestellt werden soll das nach dem Unternehmensgründer Fritz Hoffmann benannte Multifunktionsgebäude zum 125-jährigen Jubiläum der Roche noch in diesem Jahr. Beim Mediengespräch am Montag bezeichnete Hagen Pfundner das neue Gebäude als „kreatives Herz“ des Standorts Grenzach-Wyhlen, das, von viel Grün umgeben, auch Antworten auf die sich verändernde Arbeitswelt geben soll. Insbesondere gehe es auch darum, wie die neuen Räumlichkeiten im „Fritz“ und die damit einhergehende Flexibilität das „hybride Arbeiten“ unterstützen würden und den notwendigen Raum und Abstand böten, der erforderlich sei.

Kesslergrube

Noch keine konkreten Maßnahmen wurden beim Mediengespräch in Bezug auf eine etwaige Nutzung der alsbald sanierten Kesslergrube bekannt. Hagen Pfunder teilte lediglich mit, dass das weitere Vorgehen konsequent mit den globalen Nachhaltigkeitszielen der Roche einher gehe. Vorgesehen sei, den ökologischen Fußabdruck bis zum Jahr 2030 zu halbieren und bis zum Jahr 2050 auf Null zu senken.