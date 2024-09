Grenzach-Wyhlen: Nicht alle Brunnen sind gut in Schuss

Monika Buchmann bestätigte, dass das Projekt „Brunnenpatenschaften“ des Bürgervereins in Absprache mit der Gemeinde geschieht. Lobend erwähnte sie diesbezüglich das Angebot der Gemeinde, so auch von Bürgermeister Tobias Benz, die Kosten für den entsprechenden Blumenschmuck und Blumenkästen zu übernehmen.

Bedeutung für Mikroklima

Wie bedeutsam die Brunnen der Gemeinde auch für das Mikroklima sind, betont der Bürgerverein darüber hinaus. Dafür müssten die Brunnen jedoch intakt sein und das Wasser laufen. Dies ist aber nach wie vor nicht bei allen Dorfbrunnen der Fall. Einige Brunnen fristen nach wie vor ein wasserloses und vergessenes Dasein, denn ohne Wasser könne auch keine die Luft abkühlende Verdunstung stattfinden und weder Mensch noch Tier könnten sich in den Brunnen abkühlen, so der Bürgerverein.

Dass neben dem Bürgerverein, der sich die Brunnenpflege explizit auf seine Fahnen geschrieben hat, auch die übrigen Bürger aufgerufen sind, „vergessene“ oder „verschandelte“ Brunnen zu melden und sich ihrer anzunehmen, zählt jedoch mit zum bürgerschaftlichen Engagement um den Erhalt der Dorfbrunnen. Daher sollten auch uneinsehbare Ecken wie etwa an der Rheinallee in Grenzach öffentlichkeitswirksam aufgewertet werden, um dem dortigen Brunnen-Vandalismus Einhalt zu gebieten – eine Forderung, die in der Öffentlichkeit immer lauter wird und auch das unschöne Bild des Brunnen-Umfeldes in der Rheinstraße in Wyhlen betrifft.