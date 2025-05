Grenzach-Wyhlen: Noch mehr Kurzzeitunterkünfte

Immer mehr Anträge dieser Art

Denn seit mehr als einem halben Jahr vergeht eigentlich keine Ausschusssitzung mehr, in der nicht mindestens ein Gesuch auf Umwandlung von Wohnraum zu Ferienwohnungen oder gleich deren Neubau aufs Tapet kommt. Im Verlauf der jeweiligen Debatte entspinnt sich dann stets eine rege Diskussion, in der Begriffe wie „Wohnraumentzug“ oder „Gewinnmaximierung“ fallen. Die jüngste Debatte am Dienstagabend reihte sich hier nahtlos ein. Zumal die Ratsmitglieder ein Déjà-vu hatten.

Gesuche kommen nach Ablehnung wieder

Denn wieder einmal hatten sie den Bauantrag zur Nutzungsänderung von Wohnungen in Ferienwohnungen für das Haus Kraftwerkstraße 40 vor sich liegen. Diesen hatten die Räte erst vor zwei Monaten abschlägig beschieden. Damals mit der Begründung, dass dort ein allgemeines Wohngebiet sei. Nach Aktenlage seien bisher in der Umgebung des Hauses auch keine Ferienwohnungen genehmigt worden, hieß es weiter. Weil Grenzach-Wyhlen zu den Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt gehöre, gelte es daher abzuwägen, was für die Kommune sinnvoller sei: reguläres Wohnen oder eine gewerbliche Nutzung der Wohnungen zur kurzzeitigen Vermietung. Das Votum „pro normalem Wohnen“ war im März einmütig ausgefallen.