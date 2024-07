Grenzach-Wyhlen: Notfallversorgung auf dem Prüfstand

Eine umfangreiche Anfrage an die Gemeindeverwaltung hat die SPD-Fraktion zum Schluss der jüngsten Gemeinderatssitzung gestellt. Denn im Rahmen ihrer Wahlkampftour hatten die Sozialdemokraten beim Ortsverein des Roten Kreuzes (DRK) erfahren, dass deren ehrenamtliche Ersthelfer jährlich weit mehr als 100 Notfälle betreuen, bis der hauptberufliche Rettungsdienst die weitere Patientenversorgung übernehmen könne. Doch die nächsten Rettungswachen sind in Rheinfelden, Lörrach und in Ausnahmefällen in Basel. Viel Zeit also, die bis zum Eintreffen der Hilfskräfte verstreicht – wichtige Zeit im Rahmen einer akuten Lebensgefahr.