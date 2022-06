Antike Spuren in Grenzach-Wyhlen Nur Wohlhabende hatten Glasfenster

Glas gilt als der älteste „Kunststoff“ der Menschheit. Schon in den altorientalischen Kulturen wurden Gefäße und Schmuck aus flüssigem Glas gegossen. Ebenfalls im Orient, in Phönizien, erfand man im ersten Jahrhundert nach Christus die Glasmacherpfeife, die es möglich machte, preisgünstige Glasgefäße herzustellen. Damaskus entwickelte sich daraufhin zu einem Zentrum dieser Industrie, die sich von hier aus weit verbreitet hat. In Germanien waren die Glasmacher der Region Köln führend, wie die wohl umfangreichste und eindrucksvolle Glasgefäßsammlung des dortigen Museums belegt.

Ob die Grenzacher Flasche ein Importprodukt war oder aus einer der wenigen nachgewiesenen Glasmacherstätten von Augusta Raurica stammt, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Da man in Augst mehrere dieser vierkantigen grünen Gefäße gefunden hat, liegt die Vermutung nahe, dass sie hier auch produziert wurde.

In der Vitrine neben dem Fresko im Grenzacher Museum übersieht man fast zwei kleine unscheinbare Glasscherben, die jedoch Interessantes zu erzählen haben. Sie weisen eindeutig auf den hohen Wohnkomfort in dieser Villa hin, denn Fensterglas, also Flachglas, hat man sich nur in öffentlichen Gebäuden und sehr vornehmen Häusern geleistet. Technisch war es nämlich viel aufwendiger und schwieriger, Flachglas zu gießen.

Das gilt übrigens noch lange bis über das Mittelalter hinaus. Butzenscheibenfenster fand man nicht etwa besonders schön. Vielmehr boten diese die einzige Möglichkeit, größere Fensterflächen zu füllen. Anstelle von Glasfenstern behalf man sich nämlich mit Fellen oder Fensterläden.

So sind diese Glasscherben, wie das Wandfresko, die Marmorartefakte und die Mosaiksteine ein untrügliches Zeichen dafür, dass es sich bei der Grenzacher Römervilla um ein herrschaftliches Anwesen gehandelt haben muss.

Der Verein für Heimatgeschichte, der das Museum seit 1986 ehrenamtlich betreut, freut sich über zahlreiche Besucher, vor allem auch über Familien mit Kindern.

Weitere Informationen: Öffnungszeiten: An Sonn- und Feiertagen von April bis November 15 bis 18 Uhr in den Monaten Juli und August 17 bis 19 Uhr, Gruppenführungen, auch Schulklassen Anmeldung unter Tel. 07624/1813, virtueller Rundgang im Internet unter „Römervilla Grenzach“