Grenzach-Wyhlen: Offenes Weihnachtscafé kommt an

Wenn sich über die Weihnachtsfeiertage die Familie ankündigt, ist viel Stress angesagt, aber es liegt auch das Versprechen schöner Zusammenkünfte in der Luft. Wer keine Familie hat oder wessen Familie zu weit entfernt wohnt, der bleibt mitunter ungewollt alleine. Um diesen Missstand zu verringern, veranstaltete der Grenzacher Treff des Familienzentrums Rheinfelden zusammen mit dem Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und drei hauptverantwortlichen Ehrenamtlichen im vergangenen Jahr erstmals einen Essenstreff am ersten Weihnachtsfeiertag in der „Alten Apotheke“ in Grenzach.