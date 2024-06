Grenzach-Wyhlen: Offenes Zerwürfnis beim BUND

Ausblick: Die fachliche Begleitung in Bezug auf die Trockenmauerproblematik im Baugebiet Kapellenbach-Ost (wir berichteten), die Elektrobefischung und das Monitoring im Kiesgruben-Biotop wie auch die Biotopverbundplanung sind wichtige Themen, denen sich der BUND-Ortsverband in diesem Jahr weiterhin widmen will. Hinzu kommen sollen unter anderem Infos und Führungen im Rahmen von „Kultur im Emilienpark“ am 21. Juli. Kritisch begleiten will der BUND daneben das weitere Verfahren im Rahmen der Schadstoffentfernung im Perimeter 2 der BASF.

Zerwürfnis: Offenkundig wurde in der Hauptversammlung allerdings ein deutliches Zerwürfnis zwischen dem ehemaligen BUND-Vorsitzenden Herwig Eggers und der amtierenden Vorstandschaft um Irene Blaha. Der Zwist scheint nicht nur Fragen bezüglich der Kesslergruben-Sanierung und die „Erledigt“-Erklärung zu betreffen, sondern auch zwischenmenschlicher Natur zu sein. In der Hauptversammlung bezog sich Eggers immer wieder auf den Verhaltenskodex des BUND insgesamt und verwies dazu auf die BUND-Broschüre „Unser Selbstbild“, in der es unter anderem auch um Wertschätzung und deren Wirkung geht.

In Zusammenhang mit der von BASF geplanten thermischen Sanierung schrieb Eggers nach der Versammlung eine E-Mail (liegt der Redaktion vor), in welcher er die „erlebte Form“ der Zusammenarbeit bei dieser beklagt. Dabei, schreibt Eggers weiter, müsste es aus seiner Sicht „auf der anstehenden „Bergetappe“ der neuen, thermischen Sanierung (...) wohl von der aktuellen Phase der Validierung bis zu den hohen, sicher zu erreichenden Zielen (...) eine wirklich gute Zusammenarbeit in unserer Kommune geben.“ So, wie die BUND-Hauptversammlung abgelaufen sei, sei man davon aus seiner Sicht aber „noch recht weit entfernt“.