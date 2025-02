Grenzach-Wyhlen: „Omas gegen rechts“ gründen Ortsgruppe Hochrhein

Mitstreiter willkommen

Begonnen hat die Bewegung 2017 in Österreich. Davon inspiriert, folgte im Januar 2018 im schwäbischen Nagold die erste Initiative der OGR in Deutschland. Daher hat der deutsche Vereinsableger seinen Sitz in Baden-Württemberg, wobei das Engagement keiner formellen Mitgliedschaft bedarf. Die Info-Flyer werden aus Spenden beschafft und auf Spendenbasis wiederum verteilt. „Wir suchen noch Mitläufer“, sagen die Damen und Herren (!) der hiesigen Gruppen. Neben der großen Demonstration „fünf vor zwölf“ am 15. Februar in Lörrach werden weitere Veranstaltungen lokal und bundesweit angestrebt. „Es wird eine Daueraufgabe, sich zu engagieren“, ist Mechthild Käuflin-Lamott überzeugt.