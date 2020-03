Grenzach-Wyhlen Onkologie bleibt weiterhin größter Umsatz-Bringer

Mehr als 40 Prozent des Umsatzes des Jahres 2019 gehen laut Pfundner auf neue Markteinführungen zurück. Den größten Umsatz – nämlich 72 Prozent – macht Roche zwar nach wie vor mit dem Indikationsgebiet Onkologie, doch werden andere Bereiche zunehmend wichtiger. So hat das Unternehmen derzeit fünf Produkte in der Registrierungsphase, wovon drei außerhalb der Onkologie sind.

Verschiedene Zulassungserweiterungen für das Immuntherapeutikum Tecentriq trugen maßgeblich zum Wachstum in diesem Bereich bei. So wurde Tecentriq im vergangenen Jahr unter anderem zur Behandlung von triple-negativem Brustkrebs und kleinzelligem Lungenkrebs zugelassen. In beiden Indikationen sei Tecentriq das erste zugelassene Krebsimmuntherapeutikum überhaupt und biete Patienten den ersten medikamentösen Fortschritt nach Jahren des Stillstands.

Daneben gewinnen für Roche mit einem Anteil von fast 28 Prozent neue Therapiefelder außerhalb der Onkologie weiter an Bedeutung. Hoffnungsträger in diesem Bereich sind die Arzneimittel Ocrevus zur Behandlung von Multipler Sklerose sowie Hemlibra in der Hämophilie.

Teil der strategischen Ausrichtung bleibt dabei die Verbreiterung des Portfolios über die Entwicklung von Medikamenten und Wirkstoffen hinaus hin zu datenbasierten Geschäftsmodellen – also ein Paradigmenwechsel von der kurativen zur präventiven Seite. Das Thema „digitale Gesundheitslösungen“ im Kontext zu einer „personalisierten Medizin“ werde immer wichtiger, sagte Pfundner. Dabei setze Roche auch auf Partnerschaften und Kooperationen beispielsweise zusammen mit Forschungsorganisationen, Universitäten, Kliniken, Laboren und Start-Ups.

Generell wird das Thema Vernetzung aber auch innerhalb von Roche großgeschrieben. Hier kommt beispielsweise die von dem Pharmariesen gegründete und erst in der vergangenen Woche ins Handelsregister gegründete Gesellschaft „RoX Health“ mit Sitz in Berlin ins Spiel (siehe gesonderten Artikel auf dieser Seite).