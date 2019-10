Grenzach-Wyhlen Ort zum Leben, Lehren und Lernen

In seiner Festrede ging Direktor Frank Schührer auf die Entstehungsgeschichte des LMG ein. Er zitierte Oscar Wilde: „Unzufriedenheit ist der erste Schritt zum Erfolg.“ Damit nahm Schührer Bezug auf die Unzufriedenheit mit der Schulsituation in Grenzach-Wyhlen vor mehr als 50 Jahren, die letztendlich zur Gründung des Gymnasiums führte. Wichtig sei es schon damals gewesen, nach Lösungen zu suchen. Diese Suche habe gemeinsam mit dem Schulträger, den Eltern, Schülern und Lehrern bis heute Gültigkeit. Das, was man mit dem LMG geschaffen habe, zeuge von dieser Suche nach guten Lösungen.

Mit Blick auf die Zukunft des LMG sagte der Schulleiter, dass man Schule auch künftig im Spannungsfeld von Veränderungen gestalten müsse. Weiterhin stünden das Lehren und Lernen im Mittelpunkt. Damit dies gelingt, sei jedoch eine lebendige Leidenschaft auf beiden Seiten notwendig. Schon die Benennung der Schule nach Lise Meitner sei für sich ausschlaggebend für das Handeln und den Wertekanon. Schührer ging auch auf die Geschehnisse jüngst in Halle ein. Er rief zu mehr Verständnis für unterschiedliche Kulturen und Sozialisationen auf, die viel mehr wertgeschätzt werden sollten.

Mit großem Respekt und tiefer Trauer gedachte Schührer dem vor kurzem verstorbenen ersten Schulleiter. Erhard Richter habe den Grundstein für die erfolgreiche Entwicklung am LMG gelegt.

Ganzheitliches Bildungsangebot

Auch Regierungsschuldirektor Thomas Steiner erinnerte an die Anfänge des LMG. Die Gründung des Gymnasiums vor 50 Jahren bezeichnete er als historische Aufgabe.

Dem LMG in Grenzach-Wyhlen attestierte er hervorragende Standortfaktoren wie auch ein großes Netzwerk an schulischen Bildungspaten. In Bezug auf das breite Bildungsangebot der Einrichtung verwies er auch auf das jüngste Musical „Drei Musketiere“. Dieses sei ein eindrücklicher Beleg für die Umsetzung eines ganzheitlichen Bildungsauftrags.

Dank an prägende Persönlichkeiten

Bürgermeister Tobias Benz zeigte sich erfreut darüber, dass das LMG ein eigenes Profil entwickelt habe. Auf die Schule könne man stolz sein. Dies liege auch an den Persönlichkeiten, die jede auf ihre Weise das Gymnasium geprägt hätten und auch weiterhin prägen. Benz nannte hier beispielhaft die früheren Schulleiter Erhard Richter, Bernd Müller und Manfred Stratz sowie heute Frank Schührer.

Millionen für geplante Aufstockung und Sanierung

Als zentrale kommunalpolitische Aufgabe bezeichnete der Rathauschef als Vertreter des Schulträgers die kommende Erweiterung und Sanierung des Bildungszentrums, für die in den kommenden drei Jahren 7,8 Millionen Euro, davon 1,5 Millionen Euro vom Land, veranschlagt sind. Dies sei zwar ein Kraftakt für die Gemeinde, aber eine gute Investition in die Bildung und die Köpfe der Kinder.

Hoffmann: „Schulen freier agieren lassen“

Für ein verbessertes Bildungsniveau auf der Welt sprach sich in seiner Festrede der Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann aus. Der Freidemokrat sagte, dass es nichts nütze, wenn nur wenige Länder über genügend Bildung verfügten und andere nicht. Dies könne auf Dauer nicht gut gehen.

In Bezug auf die Situation vor Ort votierte der FDP-Bundestagsabgeordnete für ein eigenständiges Budget für die Schulen – auch mit Blick auf die Lehrerversorgung. Es gelte, den Schulen mehr Vertrauen entgegenzubringen, sagte er in Richtung der übergeordneten Schulbehörden.

Weitere Grußworte richtete Christoph Bigler, Leiter der Realschule, im Namen aller Grenzach-Wyhlener Schulen an das Lise-Meitner-Gymnasium. Überdies sprach Tilo Levante im Namen des Vereins der Freunde des Lise-Meitner-Gymnasiums. Er freute sich, dass das LMG über so viele Jahre hinweg hervorragende Arbeit geleistet habe.

Lernen zu dürfen, ist ein Geschenk

Mit einem illustrierten und lustigen Vortrag im Versmaß in Anlehnung an Wilhelm Busch zur Entwicklung im LMG begeisterte Inge Oppenhäuser aus der Sicht des Lehrerkollegiums. Sie sorgte nicht nur für zahlreiche Lacher, sondern auch für eine Auflockerung des zweieinhalbstündigen Redemarathons während des Festaktes.

Beendet wurde dieser mit den Grußworten von Frank Wienen, der als Elternbeiratsvorsitzender der Schule zum 50. Geburtstag gratulierte. Er betonte, dass die Möglichkeit, lernen und sein Leben in eigene Hände nehmen zu können, das eigentliche Jubiläumsgeschenk sei, dessen man sich bewusst werden müsse.