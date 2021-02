Grenzach-Wyhlen Ortszentren gleichwertig entwickeln

Im Zuge seiner Ausführungen wurde auch wieder einmal deutlich, wie sehr Handel, Gewerbe und Gastronomie in Grenzach-Wyhlen an der Schweiz hängen. Zwischen 54 und 60 Prozent des im Jahr 2019 in Grenzach-Wyhlen erzielten Gesamtumsatzes von 92 Millionen Euro wurde vor Ort generiert. 38 bis 43 Prozent dieser Summe aber haben die Schweizer in der Doppelgemeinde ausgegeben. Das heißt aber auch: Kaum jemand aus dem Raum Lörrach/Weil am Rhein fährt nach Grenzach-Wyhlen beispielsweise zum Einkaufen. Auch aus Rheinfelden kommt nur sehr wenig, wie Acocellas Statistiken belegen. Er sprach in diesem Zusammenhang von einer „starken Abhängigkeit von der Schweiz“. Zugleich sei die „Zugkraft“ in die Doppelgemeinde „bemerkenswert“.

Digitalisierung verschlafen

An die Gemeinderäte richtete er den Wunsch, die beiden Ortszentren nicht nur gewerblich zu beleben, „denn der öffentliche Raum wird immer wichtiger werden“. Acocella: „In der Kälte der digitalen Welt sind die Außenwände der Gebäude die Innenwände des öffentlichen Raumes.“ Diesen Ball griff Ratsmitglied Peter Weber (FW) auf, der sich wünschte, auch den Freiraum attraktiv zu gestalten.

An die Gewerbetreibenden ging abschließend Acocellas Appell, sich wenigstens eine Homepage zuzulegen. Diese Notwendigkeit habe noch immer nicht jeder erkannt. „Der Handel hat die Digitalisierung verschlafen“, sagte der Lörracher Stadt- und Regionalentwickler. Spätestens im ersten Lockdown hätten die Händler erkennen müssen, wohin die Reise letztlich gehen werde.