Săcueni

Nur wenige Kilometer von Létavertés entfernt – jenseits der Grenze – liegt das rumänische Săcueni (deutsch: Zickelhid, ungarisch: Székelyhíd). Rund 80 Prozent der etwa 11 000 Einwohner sind auch heute noch ethnische Ungarn, jeweils weitere zehn Prozent sind Rumänen respektive Roma. Seine starke kulturelle Vielfalt hat Săcueni seiner wechselvollen Vergangenheit zu verdanken. So gehörte das Städtchen zunächst zu Ungarn, dann zum Osmanischen Reich und danach zu Österreich-Ungarn. Infolge des Ersten Weltkrieges kam Săcueni trotz seiner ungarischen Bevölkerungsmehrheit an Rumänien. Im Ergebnis des Zweiten Wiener Schiedsspruches gelangte der Ort von 1940 bis 1944 vorübergehend wieder zu Ungarn und dann an Rumänien. Alltags- und Umgangssprache in Săcueni ist weiterhin das Ungarische. In Săcueni gibt es übrigens warme Quellen.

Villeparisis

Villeparisis ist eine Stadt in der Region Île-de-France in Frankreich. Die Stadt ist bekannt für ihre Grünflächen, die zum Entspannen und Genießen der Natur einladen. Historische Gebäude wie die Kirche Saint- Nicolas und das Château de la Motte verleihen der Gemeinde einen besonderen Charakter. Villeparisis hat rund 26 500 Einwohner. Das Städtchen ist rund 25 Kilometer nordöstlich von Paris im Département Seine-et-Marne gelegen.