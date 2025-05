Grenzach-Wyhlen: „Passt wie die Faust aufs Auge“

Mehrheit der Räte stimmt dagegen

„Damit setzen wir uns da doch selbst ein Ei“, befand Carola Lambelet (FW). „Werden das überhaupt richtige Wohnungen?“, fragte sie. „Optisch passt das wie die Faust aufs Auge“, befand Annette Grether (Grüne) beim Blick in die Unterlagen. Sie stieß sich zudem an der geplanten Parkierungsanlage, in der jeweils drei Autos übereinandergestapelt werden sollen. „In so etwas passt doch kein SUV rein. Am Ende stehen die Autos dann doch im öffentlichen Straßenraum“, sagte Grether. Im Übrigen „riecht die Größe der Wohnungen schon nach AirBnB“, unkte die Grünen-Sprecherin.

Auch die Sozialdemokraten seien mit dem Bauantrag „nicht glücklich“, sagte Katja Schäfer. „Da gehen doch alle Alarmglocken an. Denn hinterher kommt dann der Nutzungsänderungsantrag auf Ferienwohnungen“, orakelte die Sozialdemokratin mit Blick auf ähnlich gelagerte Fälle im Ort.

Jetzt geht das abgelehnte Gesuch zurück zum Antragsteller. Es dürfte in einigen Wochen also wieder aufs Rats-Tapet kommen.