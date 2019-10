Grenzach-Wyhlen Pflänzchen, Gänsehaut und die drei Musketiere

Zu den weiteren herausragenden Programmpunkten am Festakt zählte der Auftritt der jungen Sängerin Romina Daszynski. Sie begeisterte mit dem Lied „When we were young“ von Adele und verursachte damit bei vielen Gästen „Gänsehaut“, wie auch Schulleiter Frank Schührer zugab. Begleitet wurde sie von Lucio Cortazzo am Klavier.

Ein weiterer musikalischer Höhepunkt war der Auftritt der LMG-Musical-Company mit Auszügen aus dem jüngsten Erfolgsstück „Drei Musketiere“ unter der Leitung von Ulrike und Thomas Vogt. Dafür spendete das Publikum langanhaltenden Beifall.

Ein gemeinsamer Apéro im Anschluss an den Festakt bot Gelegenheit zum Austausch, so auch mit den Ehemaligen des ersten Abiturjahrgangs am Lise-Meitner-Gymnasium, von denen einige gekommen waren.