Grenzach-Wyhlen: Platz 4 bei der Deutschen Meisterschaft

Mit ihrem Titel „Biography Cut“ verpassten die beiden am Wochenende in Hemsbach für den Grenzach-Wyhlener Tanzverein „Dancespiration Unlimited“ angetretenen jungen Frauen denkbar knapp einen Podestplatz, welcher die Qualifikation für die in Kürze in Prag stattfindenden Weltmeisterschaften bedeutet hätte. „Sie werden weitermachen und es 2025 erneut angehen“, lautete die Aussage von Svenjas Mutter Kerstin Reinwald-Achtelik, gleichzeitig Vorsitzende des Tanzclubs. Der Fokus liege nun auf einer Professionalisierung des Tanztrainings.