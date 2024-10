In der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Wyhlen kam es am Samstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Dies bestätigte das Polizeipräsidium Freiburg am Sonntag auf Nachfrage unserer Zeitung. Laut Pressesprecher wurden die Einsatzkräfte aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Unterkunft alarmiert. Unter den Beteiligten gab es zwei Leichtverletzte, Einsatzkräfte wurden nicht verletzt. Der genaue Sachverhalt werde derzeit noch ermittelt. Vor Ort wurden die vier Streifen der Landespolizei von Einsatzkräften der Bundespolizei unterstützt.