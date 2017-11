Grenzach-Wyhlen Preisvergleich lohnt sich

Ob Herbstmesse oder bald der Weihnachtsmarkt – Basel hat vor allem im Herbst reizvolle Veranstaltungen, die es sich zu besuchen lohnt. Freie Parkplätze gibt es keine, dafür den 38er-Bus Doch aufgepasst: Ticketpreise vergleichen lohnt sich.

Grenzach-Wyhlen (rom). Wer eine Monatskarte für den Lörracher Verkehrsverbund (RVL) hat, fährt nicht zwingend günstiger. Eine Anschlusskarte in das Tarifgebiet Nordwestschweiz (TNW) kostet derzeit 3,45 Euro und orientiert sich entsprechend am Schweizer Preisniveau. Wählt man in Grenzach-Wyhlen hingegen eine Zwei-Zonen-Karte für die Doppelgemeinde und Basel, verlangt der Automat nur 3,40 Euro.

„Grenzüberschreitend ist immer ein Kompromiss“, erläutert auf Nachfrage unserer Zeitung Frank Bärnighausen, der Geschäftsführer des Regio-Verkehrsverbunds Lörrach. Das Anschlussticket sei ein reines TNW-Angebot, das der RVL als Service für den Kunden in Deutschland verkauft und die Einnahmen an die Schweizer weitergibt, erklärt Bärnighaus. „So spart sich der Kunde das Aussteigen an der Grenze.“

Dieser Preis ist aber vom Wechselkurs abhängig. Da man aber dem Kunden stabile Preise bieten will, gibt es in der Regel nur ein Mal jährlich eine Anpassung an den Kurs. Der Zwei-Zonen-Fahrschein ist hingegen ein vom TNW anerkanntes Ticket, dessen Einnahmen dem RVL zukommen. Für Vielfahrer bietet der RVL verschiedene grenzüberschreitende Monatskarten an, hält der RVL-Geschäftsführer Bärnighausen abschließend fest.