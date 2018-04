Grenzach-Wyhlen Produktion von Triclosan endet

Grenzach-Wyhlen. Die Firma BASF will die Produktion von Triclosan am Standort Grenzach noch in diesem Jahr einstellen. Als Grund führt das Unternehmen die „stark zurückgegangene Marktnachfrage“ nach dem antiseptischen Wirkstoff an. Laut Pressemitteilung soll aber keiner der rund 200 BASF-Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz verlieren. Vielmehr will das Unternehmen den Wegfall der Triclosan-Produktion durch einen Ausbau des UV-Filter-Geschäftes für Sonnenschutz in Grenzach kompensieren und diese dort konzentrieren. Dieses sei ein Wachstumsmarkt, wie es in der Mitteilung heißt.

Am Standort Grenzach betreibt die BASF schwerpunktmäßig ihr weltweites Kompetenzzentrum für Sonnenschutz. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Marktführer bei UV-Filtern und beabsichtigt, dieses Geschäft weiter auszubauen.

„Dementsprechend prüft die BASF alle Optionen zur alternativen Nutzung der frei werdenden Produktionskapazitäten und zur Erweiterung der UV-Filterproduktion am Standort Grenzach“, teilt Sprecher Franz Kuntz mit.

In Grenzach entwickelt und produziert das Unternehmen Inhaltsstoffe für die Kosmetik- und Körperpflegeindustrie. Dazu gehören Wirkstoffe für Mund- und Körperpflegeprodukte sowie UV-Filter für Kosmetika. Am BASF-Standort Grenzach sind rund 200 Mitarbeiter beschäftigt, wie es abschließend heißt.