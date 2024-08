Zwei Radfahrer stießen am Mittwoch gegen 13.40 Uhr frontal zusammen. Ein 38-jähriger Radfahrer befuhr die Straße „Am Wasserkraftwerk“ und kollidierte in einer Kurve, kurz vor der Überleitung auf den Fuß- und Radweg, frontal mit einem entgegenkommenden 74-jährigen Pedelec-Fahrer. Beide stürzten. Durch die Kollision wurde ein weiterer 77-jähriger Pedelec-Fahrer, der den 74-Jährigen begleitete, berührt und stürzte ebenfalls. Der 74-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ebenso der 77-Jährige. Die leichten Verletzungen des 38-Jährigen wurden laut Polizei vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt.