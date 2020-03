Grenzach-Wyhlen Rathausspitze appelliert an Vernunft

Die vom Land am Montag veröffentlichte Verordnung zum Infektionsschutz sorgte gestern für die Schließung der Gemeindebücherei, die bisher noch geöffnet war. Benz äußerte sich dann ein wenig überrascht, dass die Regelungen der Landesregierung zunächst bis zum 15. Juni gelten sollen. Somit wären beispielsweise das Spargel- und Erdbeer-Fest im Mai, das Food-Truck-Festival an Pfingsten sowie unzählige weitere kleine und große Veranstaltungen gestrichen.

Blutspende soll Ende April stattfinden

Die einzige Veranstaltung in nächster Zeit könnte die Blutspendeaktion am 24. April sein. „Der Bedarf an Blutkonserven schwindet leider nicht. Generell gilt für den Blutspendedienst die Berücksichtigung größtmöglicher Sicherheit für den Spendenempfänger“, erklärte DRK- Vorsitzender Andreas Fluck auf Nachfrage. Anpassungen am Ablauf des Termins sollen in Absprache mit der Gemeinde und dem Gesundheitsamt getroffen werden. Dies nicht zuletzt auch, um die DRK-Helfer zu schützen, die bereits in erhöhter Bereitschaft sind, um in den Bevölkerungsschutzeinsatz gehen zu können.

Spielplätze und Hallen sind geschlossen

Bereits in der Vorwoche hatten die Sportvereine die Pausierung des Trainingsbetriebes beschlossen, wie von Vertretern von TV Wyhlen und TV Grenzach zu erfahren war. Inzwischen gilt das offizielle Nutzungsverbot.

Für private Räumlichkeiten gebe es die Anordnung, dass nicht mehr als 49 Personen zusammensein dürfen. „Wir raten dennoch dringlichst ab von größeren Menschenansammlungen“, wiederholte Käuflin. Dazu zähle auch der Kontakt auf Spielplätzen, die bei bestem Frühlingswetter am Sonntag und Montag sehr gut gefüllt waren.

Freiwilligenbörse koordiniert Einkäufe

Hilfsgesuche beim Einkaufen und Fahrten zum Arzt sowie Angebote von Hilfen koordiniert die Freiwilligenagentur. Ab morgen, Donnerstag, wird das Angebot im netz unter www.freiwilligenarbeit-gw.de aufgeführt. Alternativ kann man sich unter Tel. 07624/1033 oder per E-Mail an info@freiwilligenarbeit-gw.de melden.

Strenge Regeln für die Gastronomie

Restaurants dürfen weiterhin geöffnet bleiben – mit strengen Auflagen. So müssen die Tische mindestens eineinhalb Meter voneinander entfernt stehen. Zudem müssen die Gäste erfasst werden.

Geschlossene Gesellschaften und Vermietungen von Vereinsräumen fallen unter die 50-Personen-Regelung, wobei die Gemeindeverwaltung auch hiervon abrät.