An der Realschule Grenzach-Wyhlen sind am letzten Schultag drei Lehrkräfte in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Sehr zum Bedauern aller Beteiligten war die ansonsten übliche Verabschiedung vor der Schülervollversammlung in der Aula aus Pandemiegründen nicht möglich. Die Verabschiedung nahm Schulleiter Christoph Bigler (rechts) vor. Mehrere Jahrzehnte lang leisteten Beate Bürgin (2. v. l.) und Angela Bockstahler engagierte Arbeit am Schulzentrum. Bürgin kümmerte sich sehr viele Jahre um die Schulbücher. Bockstahler war unter anderem immer wieder als Ersthelferin gefragt. Kurt Schlegel war einige Jahre lang Leiter des Kreismedienzentrums Lörrach. Er durfte nach seinem Einsatz im Auslandsschuldienst in Montenegro seine letzten Dienstjahre wieder in seinem Heimatort Grenzach-Wyhlen aktiv sein. Bigler dankte den scheidenden Lehrkräften für ihr engagiertes Wirken. Foto: zVg