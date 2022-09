Grenzach-Wyhlen Repräsentativ und topmodern

Wie Peter Wildt zu berichten weiß – er war der maßgebliche Architekt für den Mehrzweckbau – war es Peter Lehner von der Architektengruppe, der den Kontakt zu der Prager Firma Art Centrum und dem tschechischen Künstler Zdenek Sputa hergestellt hat. Die Arbeiten des 1916 in Prag geborenen Künstlers gehörten zu den besten der dortigen Kunstszene. Weltweit war Sputa tätig, in Montreal, für die Weltausstellung in Brüssel, in Moskau, in Frankfurt, Stockholm und Athen. In seinem Werkverzeichnis wird auch der Grenzacher Vorhang erwähnt, der den Titel „Poesie Tvuru“ trägt, was so viel heißt wie „poetische Gestalt“. „Das Wesentliche in Sputas Werk ist sein außergewöhnliches Gespür für Farbe und Form, sein Raumgefühl und die Fähigkeit, sowohl den Materialien und Objekten, als auch den Gefühlen und Gedanken reale Form und Gestalt zu geben. Sein Werk ist ein einmaliges und geglücktes Zusammenspiel gestalterisch-künstlerischer Fähigkeiten. Die Vollkommenheit, Harmonie und Ausgeglichenheit ist das, was an seinem Werk so fasziniert“, heißt es.