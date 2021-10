Grenzach-Wyhlen Riesiges Angebot kommt bestens an

Grenzach-Wyhlen (pem). Die „Flinken Finger“ der AWO Grenzach-Wyhlen und das Familienzentrum hatten kürzlich zum ersten gemeinsamen Kreativmarkt in die neuen Räumlichkeiten in der Alten Apotheke in Grenzach eingeladen. Die Premiere war für alle Beteiligten ein Erfolg, von Beginn an kamen viele Besucher. „Dieses Domizil ist toll und ideal. Und mit dieser gemeinsamen Veranstaltung können wir der Bevölkerung zeigen, was für öffentliche Räume es gibt und wo man sich treffen kann. Hier ist ausreichend Luft und Raum“, brachte Agnes Deiß, Leiterin des Familienzentrums in Grenzach-Wyhlen, ihre Freude zum Ausdruck.