Grenzach-Wyhlen. Die Roche Pharma AG startet am heutigen Mittwoch mit den Covid-19-Impfungen und beteiligt sich somit aktiv an der Eindämmung der Pandemie in der Region, so eine Mitteilung. Das Angebot richtet sich an Mitarbeiter der Roche Pharma AG, DSM Nutritional Products GmbH, GP Grenzach Produktions GmbH und ihre jeweiligen externen Dienstleister, die auf den Betriebsarealen in Grenzach-Wyhlen tätig sind.