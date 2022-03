Grenzach-Wyhlen Roche-Teil der Keßlergrube ist „sauber“

„Die Menge an Aushub, die im Rahmen der Sanierungsarbeiten bewegt und entsorgt wurde, ist eindrücklich. Insgesamt haben wir über 360 000 Tonnen belastetes Erdreich ausgehoben. Dafür mussten die gasdichten und havariesicheren Spezialtransportcontainer rund 13 500-mal beladen und zur thermischen Entsorgung abtransportiert werden“, stellt Hürzeler ergänzend fest.

Der Abtransport der befüllten Spezialcontainer erfolgte in der Regel per Schiff und Bahn. Vom eigens errichteten temporären Schiffsanleger am Grenzacher Rheinufer fanden von Dezember 2017 bis zum Aushubende rund 255 Schiffstransporte hinüber zum Muttenzer Auhafen und nach Weil am Rhein statt. Dort wurden die Container auf die Bahn verladen und mit insgesamt 277 Zügen zu den thermischen Entsorgungsanlagen in Deutschland, den Niederlanden und in Belgien gebracht. Damit entfiel auch der größte Teil der Lastwagenfahrten durch die Gemeinde Grenzach-Wyhlen.

Auf den Abtransport per Laster konnte dennoch nicht ganz verzichtet werden: Der im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten (Geländemodellierung, Rasterbeprobung und Großlochbohrungen) angefallene Aushub sowie gewisse Chargen, die aufgrund ihrer Schadstoffcharakteristik im belasteten Erdreich nicht per Schiff abtransportiert werden konnten, wurden jeweils direkt per Lastwagen zu Entsorgungsanlagen in Deutschland verbracht. Davon waren 338 Container betroffen.

Beprobungen zur Sicherheit

Auch wenn der Sanierungsperimeter mit dem Abschluss der Aushubarbeiten im Baufeld Mitte – dem letzten der drei Baufelder – nun „schadstofffrei“ ist, gibt es auf der Baustelle noch viel zu tun. Es werden derzeit im Baufeld Mitte Bodenproben zur Schadstoffanalyse entnommen. Mittels dieser sogenannten Sohlbeprobung soll untersucht werden, ob die behördlich festgelegten Grenzwerte an der Baugrubensohle eingehalten werden.

In zwölf der 48 Raster, in die das Baufeld Mitte unterteilt ist, haben die Sohlbeprobungen bereits stattgefunden. Diese haben laut Roche bestätigt, dass in diesem Bereich alle Schadstoffe entfernt worden seien. Anschließend nehmen sich speziell dafür ausgebildete Reinigungsteams desHalleninneren an. Sie sollen die auf der Halleninnenseite befindlichen Flächen, Wände sowie die Decke als auch alle Stahlträgerprofile von Staub und Verunreinigungen befreien. Erst nach Abschluss der vollständigen Reinigung und wenn Messungen belegen, dass keine Stäube und Schadgase im Halleninneren mehr vorhanden sind, wird der Innenbereich der Einhausung zum Weißbereich erklärt und kann ohne Schutzausrüstung betreten werden.

Baustellenabschluss im kommenden Frühjahr

Danach sollen die Rückverfüllung mit sauberem Erdmaterial und parallel dazu der Rückbau der Einhausung beginnen. Die Firma Roche geht davon aus, dass Ende des ersten Quartals 2023 die Sanierung einschließlich des Rückbaus der gesamten Infrastruktur abgeschlossen werden kann.

Der Pharmariese will das Areal und das angrenzende Rheinufer anschließend renaturieren und die für die Sanierung benutzten Flächen auf geeignete Weise verkehrstechnisch erschließen.

