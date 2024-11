Grenzach-Wyhlen: Römische Umgehungsstraße und Urnen im Kapellenbach-Ost entdeckt

Wie es jetzt weitergeht

Auf Grund der Breite von bis zu sieben Metern vermutet der Grenzacher Archäologe Bernhard Greiner, dass es sich um eine Umgehungsstraße handle, die vorbei an der dortigen Siedlung in Richtung „Baumgarten“ führt. Die Funde, zu denen auch Werkzeuge und eine Münze gehören, werden nun gereinigt und der Inhalt der Urnen näher untersucht. Wie Marcel El-Kassem vom Landesamt für Denkmalpflege ausführte, böten sich die Entdeckungen für Forschungsarbeiten an. Auch eine temporäre Ausstellung in der Gemeinde könne er sich vorstellen. Sowohl Bürgermeister Tobias Benz als auch Helmut Bauckner vom Verein für Heimatgeschichte zeigten sich interessiert, im kommenden Jahr einen wissenschaftlichen Vortrag zu den Entdeckungen in Grenzach-Wyhlen durch die Experten anzubieten.