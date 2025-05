Grenzach-Wyhlen: „Rollende Sakristei“ feiert in den Mai

Ausweichquartier gefunden

Wie beim ökumenischen Altennachmittag am vergangenen Samstag musste erneut einiges Material hin und her gefahren werden. Doch die Dankbarkeit überwiegt bei den Katholiken, bei den evangelischen Mitchristen ein Ausweichquartier gefunden zu haben. „Wir fühlen uns auch hier sehr wohl“, bekräftigte Oertlin.

Pfarrgemeinderat Michael Oertlin. Foto: Rolf Rombach

Gemeinsam gesungen

Zweigeteilt wurde der Abend ein weiteres Mal zum Erfolg. Mit Christian Gutfleisch am Klavier wurde er stimmungsvoll eröffnet. Zahlreiche Lieder aus dem Lörracher Liederbuch von Uli Führe wurden gemeinsam und ungezwungen gesungen. Darunter auch einige Jazzkanons Führes. „Man muss nicht in einem Chor sein, um das vollziehen zu können“, nannte Oertlin den niederschwelligen Ansatz der Veranstaltung. So kam es dann auch, dass ein Drittel der Besucher aus der Kirchengemeinde stammen, die anderen beiden Drittel Freunde und Bekannte sowie Liebhaber von Jazz-Musik. Im Anschluss an die Sangeseinlage folgte eine kurze Pause zur Stärkung am kalten Buffet, das die Mitglieder des Gemeindeteams ehrenamtlich zusammenstellten. Den zweiten Teil des Abends gestaltete das Rheinfelder Duo „No Treble“, bestehend aus dem Kontrabassisten Andreas Binzcyk und der Sängerin Isabell Morgenstern.