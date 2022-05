Grenzach-Wyhlen Romantische Klavierstücke als Kontrast zum Kriegsgeschehen

Dazu kam, dass die Pianistin Gusachenko in gewisser Weise selbst die problematische Situation in den ehemaligen „Bruderstaaten“ Ukraine und Russland verkörpert: Sie studierte zunächst in Charkow und anschließend in Moskau, bevor sie ihre Studien in Hamburg und Köln fortsetzte. Und wahrscheinlich glaubte sie, wie viele andere auch, an die völkerverbindende Kraft der Musik.