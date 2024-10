Grenzach-Wyhlen: Rotes Kreuz doppelt gefordert

Für die Großübung am Katzenbergtunnel in Efringen-Kirchen war eine Abordnung des Roten Kreuzes Grenzach-Wyhlen mit dem Gerätewagen Sanität direkt am fiktiven Einsatz beteiligt. Weitere DRK-Helfer aus Bereitschaft und Sozialarbeit kümmerten sich um die Verpflegung der Übungsteilnehmer, wozu bereits seit Samstagmorgen um sechs Uhr die Lunchpakete zubereitet wurden. Die notwendige „Verarbeitungsstraße“ wurde hierzu bereits am Donnerstag erstellt, da am Freitag die traditionelle Herbstblutspende in der Hochrheinhalle stattfand.