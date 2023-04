Grenzach-Wyhlen Ruderclub braucht Nachwuchs

Finanzen

Gute Nachrichten hatte Kassierer Detlef Rossenbach für die Anwesenden. Dank der vielen Anfängerkurse hat der Club neue Mitglieder gewinnen und so den „Abwärtstrend“ stoppen können. Insgesamt stehe der Club finanziell sehr solide da, sodass man in diesem Jahr „guten Gewissens“ den lang ersehnten neuen Steg bauen könne, so Rossenbach.