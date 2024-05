„Wir gratulieren Ruth Weichmann und ihrem Ausbildungsbetrieb ganz herzlich zu diesem großen Erfolg“, sagte Fritz Engelhardt, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Baden-Württemberg, bei der Preisverleihung vor wenigen Tagen in Bad Überkingen. Der Dehoga ist Veranstalter des Nachwuchswettbewerbs, des größten für die gastgewerbliche Branche im Land, wie es in einer Mitteilung heißt.

Außergewöhnlich in diesem Jahr: Die 25-jährige Ruth Weichmann und Catina Sandmann (21) vom Hotel Bareiss in Baiersbronn waren am Ende beim Wettbewerb der besten Hotelkaufmänner und -frauen punktgleich. „Deshalb vergeben wir hier zwei erste Plätze“, sagte Martin Bosch, Vorsitzender der Fachgruppe Berufsbildung beim Dehoga, bei der Preisverkündung. Engelhardt betonte, dass die Wettbewerbsteilnehmer weit entfernt seien von den Klischees über die Generation Z. „Bei diesen jungen Menschen gilt der Fokus nicht der bestmöglichen Vereinbarkeit von Freizeit und Beruf. Im Gegenteil. Sie wollen etwas bewegen. In ihrem Beruf, in ihrer Zukunft. Und damit auch in unserer Branche.“