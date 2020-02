Grenzach-Wyhlen /Inzlingen „Sabine“ hält sich zurück

Ruhiger als sonst ging es allerdings an den Schulen zu. In manchen Klassen am Schulzentrum klaffte doch die eine oder andere Lücke in den Reihen der Schüler. Zwar hatten alle Schulen in der Doppelgemeinde beschlossen, ganz normal zu öffnen, doch ließen einige Eltern – wie vom Kultusministerium gestattet – ihre Kinder sicherheitshalber zu Hause, wie Frank Schührer, Direktor des Lise-Meitner-Gymnasiums, mitteilte.

Weder der Landkreis noch die Gemeinde als Schulträger hätten eine besondere Empfehlung herausgegeben. In Absprache mit der Leitung der Realschule habe man daher am Sonntagabend entschieden, den Schulbetrieb am Montag nicht einzuschränken. Die Grundschulen in Grenzach und Wyhlen hatten gestern ebenfalls ganz normal geöffnet.

Ruhe auch in Inzlingen

Auch in Inzlingen herrschte gestern Ruhe an der Sturmfront. Ähnlich wie in Grenzach-Wyhlen gab es dort bis zum Mittag nur kleinere Schäden in Form von beispielsweise ein paar heruntergewehten Dachziegeln, wie Rathaussekretärin Silke Puke berichtete. Auch an der Buttenbergschule herrschte regulärer Betrieb. Allerdings fehlte dort gestern ein rundes Drittel der Schüler, wie zu hören war.