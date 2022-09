Grenzach-Wyhlen Säckeweise Müll vom Rheinufer gesammelt

Alles übrige wurde von den Sammlerinnen und Sammlern in Säcke verpackt und in einen eigens zur Verfügung gestellten Container auf dem Parkplatz am Altrhein in Wyhlen entsorgt.

Sehr positiv äußerte sich Bürgermeister Tobias Benz über die Aktion Rhine Clean Up. Er wünschte sich, dass künftig noch mehr Menschen an der Aktion teilnehmen. Für die Gemeindeverwaltung kündigte er für das kommende Jahr die Beteiligung an einer entsprechenden sozialen Aktion an.

Erfreut darüber, dass trotz des Regenwetters Bürger bereit waren, am Rhine Clean Up“ aktiv teilzunehmen, äußerte sich auch Organisator Kipfmüller. Er bemängelte lediglich, dass ihm von der Rhine-Clean-Up-Basis in Düsseldorf zu wenig Müllgreifer, Handschuhe und Müllsäcke geschickt worden waren.