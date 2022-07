Grenzach-Wyhlen Sänger halten während der Pandemie durch

Neues Probelokal

Unterdessen haben die beiden Chöre auch einen neuen Proberaum bezogen. Statt in der Hebelschule in Wyhlen trifft man sich zur Singstunde in der Bärenfelsschule in Grenzach. Dafür sagte Bürgermeister Tobias Benz den Sängern ein großes Dankeschön. „Ihr habt das Probelokal in Wyhlen verlassen, weil die Räumlichkeiten in der Hebelschule dringend für Kita-Plätze gebraucht wurden. Danke für euer Verständnis“, sagte Benz. Der Bürgermeister stellte die beiden Vereine als Beispiel für Solidarität heraus. Denn sie haben an von der Flutkatastrophe gebeutelte Chöre im Ahrtal Geld gespendet.

Finanzen

Dazu ging aus dem Kassenbericht hervor, dass Männerchor Grenzach und Gesangverein Frohsinn Wyhlen im vergangenen Jahr mehr Ausgaben als Einnahmen hatten, dies aber dank „gutem Polster“ verkraften können.

Ausblick

Fredi Ries, der an der Spitze des Männerchores Grenzach steht, freut sich gemeinsam mit seinem Kollegen Eberhard Oberfell auf die geplante Chor-Reise nach Pietrasanta im kommenden Jahr. Dirigent Florian Metz unterstützt dieses Vorhaben. „Ab 15 teilnehmenden Sängern kann ich mir das sehr gut vorstellen“, lautete seine Einschätzung.

Ehrungen

Es gab 19 Probenabende. Nie gefehlt haben Heinz Silfang, Roland Denzer und Walter Martin und Eberhard Strotmann.

Statistik

Männerchor Grenzach: 15 aktive und 119 passive Mitglieder. Gesangverein Frohsinn Wyhlen: 17 aktive und 162 passive Mitglieder.

Terminplanung

Mitwirkung beim Kaffeenachmittag des Frauenchors Grenzach-Wyhlen am 9. Oktober; Mitgestaltung Bunter Nachmittag im Haus der Begegnung am 13. Oktober; Liederabend im Haus der Begegnung in Grenzach am 24. November.