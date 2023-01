Grenzach-Wyhlen Sängerschar ist gut durch die Corona-Zeit gekommen

Rückschau

Auch während der chorfreien Zeit hätten sich immer wieder Sänger zu den Sonntagsgottesdiensten eingefunden und diese stellvertretend oder unterstützend für die Gemeinde mit Gesang begleitet. Am Ende ihrer Begrüßung bat Stiebellehner die Anwesenden noch, mit einer Schweigeminute der drei verstorbenen Sänger zu gedenken. Die Vorstandsmitglieder Irmtraud Wolf und Christel Schwander fassten in ihrem Rückblick die musikalischen und geselligen Anlässe zusammen, die seit 2022 wieder langsam zugenommen hatten. So war es im letzten Sommer wieder möglich gewesen, einen Ausflug zu unternhemen und einen Hock auszurichten sowie zum Patrozinium im September die Gounot-Messe zu singen. Auch zum Weihnachtsgottesdienst wurde eine Messe gesungen. Bei der Cäcilienfeier im Dezember wurden acht Mitglieder für ihre langjährige Chorzugehörigkeit zwischen zehn und 70 Jahren geehrt.