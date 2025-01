Grenzach-Wyhlen: Sammler sollen zeigen, was sie haben

Kinslers außergewöhnliche Idee, dass Sammler ihre Türen für die Öffentlichkeit öffnen sollen, fiel bei der VHS auf „fruchtbaren Boden“, und so gab es am Freitag ein entsprechendes Pressegespräch, an dem neben dem Ideengeber auch VHS-Leiterin Melanie Penninggers und Assistentin Vanessa Gersbacher zugegen waren.

Hauptsache: Leidenschaft

Sie verwiesen darauf, dass es bei der Aktion am 29. Juni nicht darauf ankomme, ob man etwas Wertvolles sammele oder ob eine Sammlung komplett sei oder nicht. Vielmehr soll es darum gehen, die Leidenschaft zu zeigen, die in den jeweiligen Sammlungen zum Ausdruck kommt. Egal, ob es sich um Briefmarken, antike Möbelstücke, außergewöhnliche Kunstwerke, alte Skier oder nostalgische Spielzeugfiguren handelt. Die Sammlungen sollen eine einzigartige Geschichte erzählen, die es wert sei, geteilt zu werden, wie die VHS-Mitarbeiterinnen es formulierten.