Grenzach-Wyhlen Sandsäcke zum Abholen

„Die Maßnahmen haben sich bewährt und wirken. Einen hundertprozentigen Schutz kann es aber leider nicht geben, wie der Starkregen Mitte Juli gezeigt hat“, wird Benz zitiert. Denn nach wochenlangen Regenfällen habe der Boden kein Wasser mehr aufnehmen können und der Starkregen, der in 20 Minuten 40 Liter Wasser je Quadratmeter brachte, entfaltete seine zerstörerische Wirkung. Grenzach-Wyhlen passe das Schutzkonzept aber laufend an, um den Schutz der Bevölkerung zu verbessern und die auftretenden Schäden zu minimieren.

Im Nachgang zum jüngsten Starkregenereignis lud die Gemeinde die Anwohner der Bereiche Bandweg, Jasperstrasse und Ziegelhofstraße, die besonders vom Starkregen im Juli betroffen waren, zu einem Ortstermin ein, um über die Erfahrungen und konkrete Möglichkeiten, den Schutz weiter zu verbessern, zu sprechen. Über 70 Bürger waren der Einladung zu dem zweistündigen Austausch gefolgt, an dem neben dem Bürgermeister auch Vertreter von Bauamt, Technischen Betrieben und Ingenieurbüro teilnahmen.

„Die Vorschläge aus der Bürgerschaft und die Auswertung des Juli-Ereignisses fließen nun direkt ein in die Fortschreibung unseres Schutzkonzeptes und in weitere konkrete Maßnahmen“, führt der Bürgermeister aus. Als Sofortmaßnahme angesichts der Wetterprognosen wurden an zwei neuralgischen Stellen des Ruschbachs Paletten mit bereits gefüllten Sandsäcken durch die Technischen Betriebe aufgestellt.

Wichtig sei, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten beim Hochwasser- und Starkregenschutz mitmache. Dazu gehöre etwa, die Gewässerrandstreifen von Lagergut und Grünschnitt freizuhalten und am eigenen Grundstück und Gebäude, etwa an Lichtschächten, Vorsorge zu treffen.

„Hochwasser- und Starkregenschutz haben für uns hohe Priorität. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, müssen sich die Maßnahmen der Gemeinde und private Vorsorge ergänzen und ineinander greifen“, betont Benz.

Einen Beitrag hierzu soll nun auch die Ausgabe der Sandsäcke an die Bürger leisten. Die Sandsäcke könnten im akuten Notfall bei Hochwasser und Starkregen vor Schäden an Häusern und Grundstücken schützen.

Unbürokratische Ausgabe von Dienstag bis Donnerstag

Die Ausgabe erfolgt bewusst unbürokratisch aber in haushaltsübliche Mengen: Die Sandsäcke können von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 15 Uhr bei den Technischen Betrieben, Salzwerkstraße 2, abgeholt werden. Auf dem Parkplatz beim früheren Wyhlener Sportplatz in der Solvaystraße hat die Gemeinde einen Sandhaufen aufgeschüttet, an dem die Säcke mit Sand gefüllt werden können. „Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Bürger von dem Angebot Gebrauch machen würden“, betont Benz.