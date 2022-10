Grenzach-Wyhlen Sanierung Kesslergrube in Grenzach-Wyhlen

Mit der Maßnahme auf dem Areal zwischen Grenzacher Rheinufer, Salzländeweg und Köchlinstraße hat das forschungsorientierte Gesundheitsunternehmen, wie Roche Pharma sich selbst bezeichnet, mit dem Komplettaushub ihres Bereiches der ehemaligen Mülldeponie ein Zeichen gesetzt, wie Industrieunternehmen vorbildlich mit ihrer Vergangenheit umgehen können.

Innerhalb einer luftdicht versiegelten Aushubhalle wurde in mehreren Abschnitten alles ausgebaggert, was in drei Jahrzehnten an Erdaushub, Bauschutt, Hausmüll und Abfall der chemisch-pharmazeutischen Industrie bis 1976 in den ehemaligen Kiesgruben unweit des Rheins abgeladen worden war. In genau 13 501 Spezialcontainern ließ Roche das Material per Schiff, Bahn und Lastkraftwagen abtransportieren und thermisch entsorgen. Um die Belastung für den Ort so gering wie möglich zu halten, wurde der Großteil der Container – 13 159 um es genau zu sagen – zunächst mit 254 Schiffstransfers in die Güterhäfen Muttenz und Weil am Rhein gebracht und von dort mit Zügen auf der Schiene zur Verbrennung zugeführt. Dadurch konnten die Lkw-Fahrten für das Hochrisikomaterial auf 342 Container begrenzt werden.