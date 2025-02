Grenzach-Wyhlen: Schäden durch Glasfaserausbau

Die Gemeindeverwaltung will dafür Sorge tragen, dass Schäden an Straßen und Wegen, die im Zuge der Verlegung von Glasfaserkabeln entstanden sind, von den Verantwortlichen auch wieder beseitigt werden. Das sicherte Bürgermeister Tobias Benz am Dienstagabend im Technischen Ausschuss des Gemeinderats zu. Hintergrund war eine Beschwerde von Ratsmitglied Katja Schäfer (SPD), dass der obere Rebweg „ramponiert“ worden sei. Auch weitere Straßen seien beschädigt, klagte Schäfer. Ihre Fraktionskollegin Marianne Müller pflichtete ihr bei, es sei „teilweise echt schludrig geschafft worden“. Laut Peter Weber (FW) seien in der Solvay unten einige Gärten bei der Leitungsverlegung „regelrecht durchgepflügt worden“.