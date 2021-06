Grenzach-Wyhlen Schatzsuche mit dem Smartphone

So glaubt der VHS-Leiter, dass die Tendenz in der Post-Corona-Ära zwar in Richtung Hybrid gehen werde. Hauptsächlich aber werde man das Augenmerk auf Präsenzveranstaltungen legen, zusätzlich aber die digitalen Möglichkeiten nutzen. Wichtig sei der Kontakt: „Die Menschen wollen ums Lagerfeuer sitzen und Geschichten erzählen“, nimmt Kurz ein Bild zu Hilfe.

Die VHS agiere nach dem Motto „Bildung und Begegnung“, so soll sie Ort der Begegnung sein, denn Begegnung sei sozialer Klebstoff für die Menschen. „Es ist ein großes Thema für die VHS und wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

Ab Herbst soll wieder ein relativ normales Kursangebot starten, wobei Kurz hofft, dass dann die GGG-Regel, zumindest was das Testen betrifft, außer Kraft gesetzt wird. „Manches ist in der Praxis nicht durchführbar“, sagt Kurz und meint damit die Vorgabe, zu jeder Veranstaltung und jeder Kursstunde einen tagesaktuellen Schnelltest machen zu müssen. „Hier sollte, wie in der Schweiz, auf mehr Eigenverantwortung des Einzelnen gesetzt werden.“

Eines dieser neuen digital/analogen Angebote ist der Rundgang „Mit offenen Augen durch Grenzach“, mit dem die VHS „die Menschen vor die Tür locken will“, wie Melanie Penninggers erklärte. Um daran teilzunehmen, muss man lediglich die App „Action Bound“ auf sein Smartphone oder Tablet laden. Anschließend scannt der Nutzer einen QR-Code, und schon kann der Spaß losgehen.

Start ist irgendwo an der Römervilla, hier gilt es eine erste Antwort zu finden, die Lösung führt zur nächsten Station, wo es wieder eine Aufgabe oder Rätsel zu lösen gilt. Und am Ende lockt eine Belohnung aus einer Schatzkiste.

Mit Unterstützung von Helmut Bauckner (Verein für Heimatgeschichte) und Kurt Paulus (Förderverein Emilianum) hat Penninggers die rund einstündige Schnitzeljagd entwickelt. Die App und der digitale Rundgang sind kostenlos, der Datenverbrauch auf dem Smartphone sehr gering, unterwegs braucht es keine Internetverbindung. Erfahrungen mit der App hat Penninggers bereits beim TB Wyhlen gemacht. Die App kommt beispielsweise auch bei Besuchen von Augusta Raurica zum Einsatz. www.vhs-gw.de