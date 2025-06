Passend zum Gemeindejubiläum sind jüngst an den drei Ortseingängen von Grenzach-Wyhlen neue, farbenfrohe Eingangsschilder montiert worden, heißt es in einer Mitteilung. Die 2,50 Meter hohen Stelen in den Farben der Gemeinde, blau und rot, hießen die Besucher auf vier Sprachen willkommen. Auch die Partnerstädte Pietrasanta in Italien und Écaussinnes in Belgien sind mit Wappen und Flagge dargestellt. Die Technischen Betriebe unter Leitung von Andreas Höferlin montierten die bedruckten Platten auf dem Grundgerüst und installierten die Stelen an Stelle der alten Ortseingangsschilder. Eine Bepflanzung soll noch ergänzend erfolgen, heißt es abschließend.