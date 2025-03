Grenzach-Wyhlen: Schön, anstrengend und manchmal ernüchternd

Bei der Mitgliederversammlung des Vereins wurden dazu am Freitag entsprechende Satzungsänderungen vorgenommen. Diese sehen eine Verschlankung des bisherigen Vorstandes genauso vor wie dessen Aufgaben sowie eine Verlängerung der Amtszeit auf zwei Jahre. Weitere Satzungsänderungen betrafen die Einberufung der Mitgliederversammlung. Die Änderungen wurden mit einer Gegenstimme und drei Enthaltungen mehrheitlich angenommen.

Rückblick

In seinem Jahresrückblick verwies der bisherige Vorsitzende Daniel Schuster auf ein schönes, anstrengendes, stabilisierendes, zukunftsweisendes und manchmal auch ernüchterndes Jahr 2024. In diesem einen Jahr sei etwas Gutes gewachsen, und auch künftig werde etwas Gutes entstehen, sagte Schuster. Er erinnerte an insgesamt 61 Anlässe, die der Musikverein Wyhlen im vergangenen Jahr zu bewältigen hatte. In den Mittelpunkt stellte er die musikalischen Auftritte, die mit der Jahresfeier, dem Besuch des Oktoberfestes in Ohlsbach, dem Spiel an den Zunftabenden in Wyhlen sowie zahlreichen weiteren Anlässen in den Senioreneinrichtungen der Gemeinde sowie den Auftritten des Zoo-Orchesters ihre Höhepunkte fanden.