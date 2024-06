Grenzach-Wyhlen: Schranke sperrt Elterntaxis zur Lindenschule aus

Appelle fruchten nicht

„Trotz aller Appelle und der begleitenden pädagogischen Arbeit haben Eltern weiterhin ihre Kinder direkt bis vor das Schultor gefahren“, ergänzt der Rathauschef. Dies habe immer wieder zu gefährlichen Situationen geführt. Beispielsweise seien immer wieder rücksichtslos Gehwege und mit Bischofsmützen gekennzeichnete Fußgängerbereiche überfahren worden. Hinzugekommen seien gefährliche Park- und Wendemanöver. In enger Abstimmung mit den Schulleitungen und unterstützt durch große Teile der Elternschaft wurde dann beschlossen, zunächst versuchsweise an der Schulstraße an der Bärenfelsschule eine Schranken zu installieren. Die gewonnenen Erfahrungen seien sehr positiv gewesen, und die Verkehrssicherheit für die Kinder habe sich dadurch deutlich verbessert. „Daher haben wir entschieden, die Schrankenlösung auch für die Lindenschule in der Hutmattenstraße umzusetzen“, sagt Benz.

Kosten: 35 000 Euro

Es sei bedauerlich, solch drastische Maßnahmen ergreifen zu müssen, um Kinder auf dem Schulweg zu schützen. In den Pfingstferien wurden die Tiefbauarbeiten in der Hutmattenstraße vorgenommen und die Schranke installiert. Die Gemeinde hat für die Maßnahme an der Lindenschule rund 35 000 Euro ausgegeben. Am heutigen Freitag geht die Schrankenanlage nun in Betrieb. Die Schließung der Schranke wird nach Abstimmung mit der Schulleitung der Lindenschule an Schultagen zwischen 6.45 und 8.15 Uhr und zwischen 11.30 und 15.30 Uhr erfolgen. In dieser Zeit ist eine Einfahrt in die Hutmattenstraße nicht möglich. Während der Schrankenschließzeiten können Eltern die Bring- und Holzonen oder den Hochrheinhallen-Parkplatz nutzen. „Die Bring- und Holzonen in der Lindenstraße und Hutmattenstraße sind so konzipiert, dass sie den Kindern einen sicheren Weg zur Lindenschule ermöglichen und sie gleichzeitig noch etwas Bewegung vor Unterrichtsbeginn haben“, wirbt der Bürgermeister für die Nutzung dieses Angebots. Anwohner haben laut Mitteilung bereits einen Transponder zur Öffnung der Schranke erhalten, ebenso alle Blaulichtorganisationen, sodass für diese jederzeit eine uneingeschränkte Zufahrt möglich sei.