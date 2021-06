Grenzach-Wyhlen Schwarzer Benz fährt roten Heinz

Eine der Höhepunkte der Veranstaltung: Der Jubilar wurde mit der Goldenen Ehrennadel der SPD ausgezeichnet. Ortsvereinsvorsitzender Marius Kipfmüller heftete sie ihm ans Revers.

Guten Argumenten gegenüber immer offen

Die Grenzach-Wyhlener Genossen ehrten ihren Frontmann mit dieser besonderen Feier, um ihm damit für seinen kommunalpolitischen Einsatz Dank zu sagen. Aus den meist launigen Ansprachen wurden die Leistung und das Ansehen, das Intveen sich erworben hat, deutlich. Die Laudatoren zeichneten das Bild eines Mannes, der sich seit fünf Jahrzehnten unermüdlich für die Gemeinde und ihre Bürger einsetzt.

Tobias Benz bezeichnete den Jubilar, der 1971 im Alter von 27 Jahren erstmals in den Gemeinderat gewählt wurde, als ein „Zoon politkon“, einen Politiker mit Leib und Seele, und lobte dessen sachliche, faire Art. Es sei eine außergewöhnliche Leistung, sich so lange für die Gemeinde und ihre Bürger zu engagieren. Intveen habe stets Rückgrat gezeigt, sei aber guten Argumenten gegenüber immer offen. Nicht Parteipolitik, sondern das Ringen um die beste Lösung für die Gemeinde sei sein Bestreben.

Beharrlich, verlässlich und kompetent

Unikum, politisches Schwergewicht und Menschenfreund: Mit diesen Attributen kennzeichnete Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt den Jubilar: „Ein Mann, der mit großer politischer Weitsicht und großer sozialer Kompetenz ausgestattet ist.“ Eberhardt betonte den enormen Einsatz, der hinter all den politischen Mandaten, unter anderen auch viele Jahre als Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion, stand und immer noch steht.

SPD-Landtagsabgeordnete Jonas Hoffmann bescheinigte Intveen ein „unglaubliches Engagement“ für die SPD.

Dirk Feltes und Heinz Schwarz bewunderten in ihrer Chronik, in der sie das Wirken des Jubilars im Gemeinderat und im Ortsverein auflisteten, die Beharrlichkeit, mit der er vorangegangen sei. Co-Vorsitzende Birgit Kleiner überreichte dem Jubilar ein Bild, das die Mitglieder des Ortsvereins symbolisieren sollte, welche alle hinter Intveen stünden.

Dankesworte der anderen Fraktionen

Peter Weber (Freie Wähler) sagte, man erfahre von Intveen so vieles ganz beiläufig. Und: „Du bist eine Bereicherung für die Gemeinde.“

„Darf der das, immer so lange reden?“ Mit dieser ihrer Frage zu Heinz Intveen erinnerte sich Ulrike Ebi-Kuhn (CDU) an ihre Anfänge als Gemeinderätin zurück. Und musste sich mit einem „Ja“ bescheiden. Ebi-Kuhn lobte die freundliche Fairness, die Intveen stets ausstrahle.

Herzliche alemannische Glückwünsche gab es auch von Annette Grether (Grüne).

Vereine loben und danken Heinz Intveen

Helmut Bauckner erinnerte an die Gründung des Vereins für Heimatgeschichte. „Und wer hätte gedacht, dass wir bald danach die Römervilla am Hals hatten?“ Es sei mit ein Verdienst von Intveen, dass dieser Kulturschatz erhalten werden konnte.

Friederike Cyriacks für die IG Velo und Manfred Mutter (Zukunftsforum) bezeichneten den Jubilar als einen Menschen, „auf den lose alli“. Weitere Grußworte gab es von Karin Lischer, Robert Blum sowie Anita Härtzsch.

Heinz Intveens drei gute Gründe für die SPD

Heinz Intveen dankte mit persönlichen Worten allen Weggefährten und den Laudatoren. Er nannte in seinem Rückblick drei Gründe, warum er damals in die SPD eingetreten sei: die familiäre Erziehung in einem katholischen Elternhaus und „der zufällig sehr gute Geschichtsunterricht“ ab der 10. Klasse, in der die Nazizeit aufgearbeitet wurde. Außerdem seien Diskussionen in seiner Klasse gewesen, als sie beim Bauorden in Belgien einen Kindergarten wiederaufgebaut hatten. „Da haben wir diskutiert, wie kann ein künftiges Europa aussehen.“

Abschließend sagte der 77-Jährige: „Die Arbeit mache ich noch gerne. Aber: Wie lange noch, das wird sich zeigen.“

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der jungen Akkordeonistin Anna Walther.