Grenzach-Wyhlen Schweiß, Eis und Lebenssaft

Entsprechend gab es dieses Mal auch keine Torten oder ähnliche, sahnehaltige Belohnungen. Als süße Stärkung gab es dafür neben Kuchen noch Eis am Stiel vom Roten Kreuz. Als Überraschung sollte es für jeden Spender ein Eis geben, doch führte ein technisches Problem an der Kühltruhe dazu, dass ein Teil des Eises schneller geschmolzen war, als die Spender ihren halben Liter Lebenssaft hatten abgeben können.

Ihren ersten halben Liter Blut spendete dabei auch Jenny Jerzembeck (18) aus Weil am Rhein. Seit dem vergangenen Jahr ist sie ehrenamtliche Jugendgruppenleiterin beim DRK-Ortsverein Grenzach-Wyhlen und wollte daher auch dort ihre erste Spende leisten. „Ich hatte am Anfang ein wenig Angst, aber es ist doch nicht so schlimm gewesen“, sagte sie nach dem Rundlauf in der Hochrheinhalle. Bei diesem wurden die Spendewilligen zunächst in mehreren Etappen kurz auf ihren Gesundheitszustand hin überprüft, bevor mit der kleinen Stahlnadel in die Ellenbeuge gestochen wurde. Die nächste Blutspende findet am Donnerstag, 31. Oktober, statt. Wie immer in der Hochrheinhalle.